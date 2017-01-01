Суд визнав, що підозра Єфремову в привласненні і розтраті майна є необґрунтованою – Лукаш



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На думку Лукаш, це «важлива перемога, результати якої позначаться в найближчому майбутньому», але самому Єфремову вона не допоможе

Підозру колишньому керівнику парламентської фракції Партії регіонів Олександру Єфремову у привласненні і розтраті майна суд визнав необґрунтованою. Про це у своєму Facebook повідомила екс-міністр юстиції України Олена Лукаш.

«15 березня 2017 року Апеляційний суд Києва своїм рішенням визнав необґрунтованою підозру Олександру Єфремову у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення або розтрата майна) і, відповідно, обрану міру запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою у цій статті. Саме ця стаття – привласнення – стала підставою для незаконного затримання Олександра Єфремова, вручення йому повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою», – написала Лукаш.

Вона додала, що це «важлива перемога, результати якої позначаться в найближчому майбутньому», але самому Єфремову вона не допоможе.



«Позначиться на тих, хто, зловживаючи своїми правами, фальсифікував справу Єфремова і розповідав про його майнові злочини. Але, на жаль, саме в цей момент ця перемога Єфремову не допоможе. Зараз Єфремов у Старобільську, і прокуратура намагається довести його причетність до особливо тяжкого злочину: зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України, яке призвело до тяжких наслідків. Йому загрожує довічне позбавлення волі», – зазначила вона.

Лукаш вважає, що Єфремов не причетний до того, що йому інкримінують, і його було просто «призначено» винним.

«Чи ангел Єфремов? Ніхто з нас не ідеальний, і на всіх нас лежить відповідальність за нездатність мирного врегулювання катастрофи зими 2013-2014 років. Ми відповідальні за все. За кожну удачу і за кожну помилку. Але до того, в чому звинувачують Єфремова, він не має жодного відношення. Його призначено винним. Призначено публічно. Не втік. Не ховався. На здоров'я не скаржився і чудово підійшов для п'ятихвилинок ненависті режиму, що показує, як «бореться» із сепаратизмом... Жодна терористична організація при всьому бажанні не створила б те, що створила влада за три роки», – заявила екс-міністр.

Вона наголосила, що 62-річний Єфремов під вартою вже восьмий місяць, і додала, що розглядати справу відправили в суд Старобільська, тому що під час слухань можуть спливти «дивовижні факти» про організаторів заворушень у Луганській області.

«Інформаційний привід, пов'язаний з Єфремовим, затих. Справа почала сипатися. Свідки пішли у відмову. Понад те, у справі спливли неймовірні обставини, що вказують на можливу причетність вигодонабувачів Майдану до подій весни 2014 року на Донбасі. Тому справу сплавили в Старобільськ. Від гріха подалі. Далеко. Небезпечно і важко добиратися. І головне – тихо. Саме тому справа Єфремова розглядається у Старобільську. Адже таргани бояться світла. Є велика ймовірність, що в процесі розгляду спливуть дивовижні і досі невідомі факти про те, що реальними організаторами масових заворушень в Луганській області, швидше за все, була група осіб, які діяли під керівництвом колишнього начальника ГУ МВС у Луганській області Володимира Гуславського», – пише Лукаш.

Вона заявила, що ця «група осіб» може бути відома слідству.

Генпрокуратура в 2016 році висунула Єфремову підозру щодо ч. 3 ст. 110 (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України, яке призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків); за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації «ЛНР»); за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) – ідеться про заволодіння майном державного підприємства «Луганськвугілля».

Політика затримали 30 липня 2016 року в аеропорту перед вильотом до Австрії і заарештували наступного дня.

4 січня 2017 року обвинувальний акт щодо Єфремова відправили до суду. 10 січня адвокат Єфремова Олександр Мельников повідомив, що кримінальне провадження у відношенні його підзахисного тепер розглядатиме Старобільський районний суд Луганської області.

9 лютого суд прийняв рішення залишити Єфремова під арештом до 17 березня, 28 лютого цей термін було продовжено до 28 квітня.