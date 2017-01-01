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    Суд визнав винним студента, який заклав бомбу в лондонському метро

    • Сьогодні, 00:27
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    Деймон Сміт
    Деймон Сміт

    Восени минулого року Деймон Сміт залишив вибуховий пристрій в метро

    Лондонський суд визнав винним у підготовці вибуху британського студента Деймона Сміта, який заклав бомбу в метро.

    Про це повідомляє AP.

    «Студента університету, який виявляє інтерес до зброї та екстремізму, було визнано винним в установці саморобної бомби в поїзді метро Лондона», - йдеться в повідомленні.

    У жовтні 2016 року Деймон Сміт поклав саморобний вибуховий пристрій в рюкзак і залишив його в поїзді на шляху до університету.

    Пристрій не вибухнув.

    Сміт зібрав бомбу вдома за допомогою шрапнелі та годинника з супермаркету, скориставшись статтею ісламістів про створення бомб.

    Як зазначається, студент страждав однією з форм аутизму і виявляв підвищений інтерес до зброї та вибухівки. Під час обшуку його будинку в південному Лондоні поліція знайшла кулемет з пістолетом, пістолет-кулемет, ніж, кастет.

    Джерело: Укрінформ

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