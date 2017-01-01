Суд визнав законним повторне затримання підозрюваного в організації вбивства журналіста Сергієнка

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Підозрюваний в організації вбивства Вадим Мельник

Адвокат просив про розгляд справи у закритому режимі, однак суддя таке клопотання не задовольнила

Суд визнав законним повторне затримання Вадима Мельника, якого підозрюють в організації викрадення і вбивства у 2014 році черкаського журналіста Василя Сергієнка.

Напередодні йому оголосили нову підозру – Мельнику інкримінують створення злочинної організації.

В середу адвокат підозрюваного Сергій Гончар оскаржував затримання свого підзахисного. Він зауважив, що 30 травня активісти заблокували роботу суду, погрожували розправою Мельнику і йому, а також не дали виконати вирок апеляційного суду. Він також зазначив, що слідчий не мав підстави затримувати його підзахисного і назвав затримання незаконним. Адвокат просив про розгляд справи у закритому режимі, однак суддя таке клопотання не задовольнила.

Слідчий, який зачитав підозру Мельнику, наголосив, що підозрюваного 30 травня затримали за кримінальне правопорушення, а саме створення злочинної організації у 2014 році. Зрештою, суд відмовив у задоволенні скарги.

В четвер має відбутися судове засідання щодо обрання міри запобіжного заходу Вадиму Мельнику.

Як повідомляв «Главком», в середині травня голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив про затримання організатора вбивства черкаського журналіста Василя Сергієнка.

Нагадаємо, що у квітні 2014 року до поліції звернулась мати черкаського журналіста Василя Сергієнка і повідомила, що невідомі особи, застосувавши фізичну силу, примусово посадили її сина до автомобіля і вивезли в невідомому напрямку.

Згодом Сергієнка знайшли закатованим у лісі в Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області.

Джерело: Радіо Свобода