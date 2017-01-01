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    Суд визнав законним повторне затримання підозрюваного в організації вбивства журналіста Сергієнка

    • Сьогодні, 06:13
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    <p>Підозрюваний в організації вбивства Вадим Мельник</p>

    Підозрюваний в організації вбивства Вадим Мельник

    Адвокат просив про розгляд справи у закритому режимі, однак суддя таке клопотання не задовольнила

    Суд визнав законним повторне затримання Вадима Мельника, якого підозрюють в організації викрадення і вбивства у 2014 році черкаського журналіста Василя Сергієнка.

    Напередодні йому оголосили нову підозру – Мельнику інкримінують створення злочинної організації.

    В середу адвокат підозрюваного Сергій Гончар оскаржував затримання свого підзахисного. Він зауважив, що 30 травня  активісти заблокували роботу суду, погрожували розправою Мельнику і йому, а також не дали виконати вирок апеляційного суду. Він також зазначив, що слідчий не мав підстави затримувати його підзахисного і назвав затримання незаконним. Адвокат просив про розгляд справи у закритому режимі, однак суддя таке клопотання не задовольнила.

    Слідчий, який зачитав підозру Мельнику, наголосив, що підозрюваного 30 травня затримали за кримінальне правопорушення, а саме створення злочинної організації у 2014 році. Зрештою, суд відмовив у задоволенні скарги.

    В четвер має відбутися судове засідання щодо обрання міри запобіжного заходу Вадиму Мельнику.

    Як повідомляв «Главком», в середині травня голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив про затримання організатора вбивства черкаського журналіста Василя Сергієнка.

    Нагадаємо, що у квітні 2014 року до поліції звернулась мати черкаського журналіста Василя Сергієнка і повідомила, що невідомі особи, застосувавши фізичну силу, примусово посадили її сина до автомобіля і вивезли в невідомому напрямку.

    Згодом Сергієнка знайшли закатованим у лісі в Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області.

    За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження. Оперативники провели комплекс оперативних заходів. 11 квітня 2017 року поліція затримала зловмисника, причетного до вбивства журналіста. Ще один із підозрюваних у вбивстві журналіста Сергієнко був затриманий правоохоронцями 11 липня 2015 року й рішенням суду взятий під варту.

    Джерело: Радіо Свобода

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