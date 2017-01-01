Суд заарештував 600 тисяч швейцарських франків сина Азарова

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Олексій Азаров

Генпрокуратура підозрює колишнього нардепа в незаконному збагаченні

Печерський районний суд Києва заарештував десять банківських рахунків у Швейцарії, які належать колишньому народному депутату Партії регіонів і сину екс-Прем’єр-міністра Олексію Азарову.

Про це свідчить ухвала суду від 24 лютого.

Заборона на зняття коштів стосується фінустанов Цюриха (Bank Julius Ваr, Coutts&Co AG) та Banque Internationale a Luxemburg SA, на рахунках яких лежить 0,6 млн. швейцарських франків.

Генпрокуратура вказує, що кошти, розміщені на рахунках зареєстрованих за Азаровим-молодшим компаній в банках Швейцарської Конфедерації є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України («Незаконне збагачення»).

Нагадаємо, 31 грудня 2014 року було порушено кримінальне провадження про незаконне збагачення Олексія Азарова, сина екс-прем’єра Миколи Азарова. Досудове розслідування здійснює Управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури.

Слідство встановило, що протягом 12 грудня 2012 до 27 листопада 2014 року Олексій Азаров, будучи народним депутатом, одержав із невстановлених джерел вигоду майнового характеру у розмірі 7,7 млн євро, 600 тис швейцарських франків та $500 тис. Надалі ці гроші було розміщено у банках Швейцарії, Італії та Ліхтенштейну.

При цьому у 2012-2014 рр. Азаров задекларував свій сукупний дохід у розмірі лише 19,65 млн грн.

23 січня 2015 року Олексію Азарову було повідомлено про підозру по ч.3 ст.368-2 КК, і оголошено в розшук.