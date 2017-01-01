Суд заарештував акції «Укртелекому» і «ТриМоба»

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ГПУ розслідує незаконну приватизацію «Укртелекому»

Печерський суд міста Києва наклав арешт на акції Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» та Товариства з обмеженою відповідальністю «ТриМоб» сьогодні, 13 квітня 2017 року.

Про це заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко в Facebook.

«Управлінням ГПУ щодо протидії ОЗУ ведеться виробництво про незаконне виділення за вказівкою Януковича 220 млн гривень з державного бюджету України та приватизації 93% акцій Укртелекому за заниженою на 1,6 млн гривень» , - заявив Луценко.

За його словами, сьогодні Печерський суд в цілях забезпечення державних інтересів та відшкодування збитків задовольнив клопотання ГПУ про накладення арешту на акції «Укртелекому» і «ТриМоба».