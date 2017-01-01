Суд заарештував одного з керівників Львівського аеропорту

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Фото: DT.ua «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького»

Застава оголошена в розмірі 128 тисяч гривень

Галицький районний суд Львова заарештував заступника генерального директора ДП "Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». Про це повідомляє пресс-служба прокуратури Львівської області.

«Галицьким районним судом. Львова задоволено клопотання прокуратури області та обрано заступника генерального директора ДП «Міжнародний аеропорт Львів імені Данила Галицького» затриманого при отриманні 40 тис гривень неправомірної вигоди, запобіжний захід у вигляді арешту з визначенням застави в розмірі 128 тис гривень. Крім того, суд відсторонив його від посади», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 квітня Служба безпеки України спільно з прокуратурою затримала на хабарі одного із заступників генерального директора ДП «Міжнародний аеропорт Львів імені Данила Галицького». Затриманий вимагав від представника будівельного підприємства 40 тисяч гривень за підписання актів виконаних робіт по ремонту приміщення аеропорту.