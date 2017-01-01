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    Суд заарештував полковників з Генштабу та прикордонної служби

    • Сьогодні, 16:10
    • Розсилка
    Прикордонна служба
    Прикордонна служба

    Їх підозрюють у отриманні хабара

    Суд арештував двох полковників Генерального штабу Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

    «Вони були викриті 23 лютого 2017 року на одержанні хабара у $6 000 за працевлаштування цивільної особи на військову службу до Державної прикордонної служби України», - повідомляють у прокуратурі.

    У повідомленні Відзначається, що хабар офіцери отримали у два етапи. Спочатку вони отримали $3 000, а під час отримання другої частини військовослужбовців було затримано.

    Офіцерам повідомлено про підозру у «одержанні неправомірної вигоди, у великому розмірі та за попередньою змовою групою осіб, які займають відповідальне становище, поєднане з вимаганням».

    Держприкордонслужба хабар Генштаб
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