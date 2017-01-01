Суд заарештував полковників з Генштабу та прикордонної служби

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Прикордонна служба

Їх підозрюють у отриманні хабара

Суд арештував двох полковників Генерального штабу Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

«Вони були викриті 23 лютого 2017 року на одержанні хабара у $6 000 за працевлаштування цивільної особи на військову службу до Державної прикордонної служби України», - повідомляють у прокуратурі.

У повідомленні Відзначається, що хабар офіцери отримали у два етапи. Спочатку вони отримали $3 000, а під час отримання другої частини військовослужбовців було затримано.

Офіцерам повідомлено про підозру у «одержанні неправомірної вигоди, у великому розмірі та за попередньою змовою групою осіб, які займають відповідальне становище, поєднане з вимаганням».