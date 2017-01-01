Суд заарештував привласнені окупантами судна «Чорноморнафтогазу»

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Судно «Чорноморнафтогазу»

Суд наклав арешт на чотири незаконно привласнені самопідіймальні плавучі бурові установки «Петро Годованець», «Україна», «Сиваш» і «Таврида»

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами незаконного заволодіння майном публічного акціонерного товариства «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз». Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«На підставі клопотання прокуратури Автономної Республіки Крим і слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі 30 травня 2017 року слідчим суддею Приморського районного суду Одеси винесено ухвалу про накладення арешту на 27 суден та 33 нежитлових приміщення «Чорноморнафтогазу», які незаконно привласнено на тимчасово окупованій території півострова Крим», – йдеться в повідомленні.

Раніше на підставі клопотання прокуратури автономії слідчим суддею цього ж суду було винесено ухвалу про накладення арешту на чотири незаконно привласнені самопідіймальні плавучі бурові установки «Петро Годованець», «Україна», «Сиваш», «Таврида». Їх вартість на час придбання становила понад 11 млрд 655 млн гривень.

Наразі до Українського бюро Інтерполу прокуратурою направлено лист про внесення зазначених бурових установок та суден до бази даних розшуку.