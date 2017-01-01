Суд заблокував розслідування НАБУ «чорної каси» Януковича

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Суд не дав можливості НАБУ з'ясувати джерело походження коштів на рахунках виборчого фонду ПР, посилаючись на банківську таємницю

На рахунках виборчого фонду Партії регіонів детективи Національного антикорупційного бюро виявили 322 млн гривень. Однак Солом'янський районний суд не дав можливості детективам з’ясувати джерело походження коштів. Про це йдеться у відповідній ухвалі суду в Єдиному реєстрі судових рішень.

Зокрема, у клопотанні детектива НАБУ йшлося, що на накопичувальний рахунок виборчого фонду ПР, відкритого в технічній філії ПАТ «ПУМБ» у м. Києві, було перераховано кошти у розмірі 322 млн 545 тис. 800 гривень. Водночас суд не дав можливості НАБУ з'ясувати, ким були нараховані ці кошти, посилаючись на банківську таємницю.

«Банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди... Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази за даними матеріалами, слідчий суддя доходить висновку про відмову в його задоволенні (клопотання. – Ред.), оскільки детективом не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких він просить надати доступ у даному кримінальному провадженні», – йдеться в ухвалі.

Документ оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, 30 травня НАБУ розпочало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. Він повідомив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів низці колишніх і нинішніх високопосадовців.

31 травня видання «Українська правда» оприлюднило записи, які нібито свідчать про тіньові витрати Партії регіонів, згідно з якими у другому півріччі 2012 року через «чорну бухгалтерію» було витрачено 66 мільйонів доларів.