Суд закрив справу проти голови Одеського окружного адмінсуду за водіння у нетверезому стані

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Голова Одеського окружного адміністративного суду Олег Глуханчук

Патрульні нібито погрожували Глуханчуку застосуванням сили

У понеділок суд закрив справу, відкриту в лютому проти голови Одеського окружного адміністративного суду Олега Глуханчука за керування автомобілем у нетверезому стані.

Як повідомляє «Уніан», адміністративне провадження закрив Приморський районний суд Одеси.



Глуханчук на засіданні був відсутній. Його адвокат зажадав закрити провадження, аргументуючи тим, що автомобілем голова суду не керував, патрульні нібито погрожували Глуханчуку застосуванням сили тощо.

Крім того, строк давності притягнення до відповідальності за статтею, за якою відкрито провадження, закінчився ще в середині травня.

Нагадаємо, 11 лютого в центрі Одеси працівники поліції зупинили автомобіль Toyota, яким керував чоловік у нетверезому стані. Повідомлялося, що за кермом був голова Одеського окружного адміністративного суду Олег Глуханчук, а на пасажирському сидінні був комерційний директор великого підприємства, який є також членом виконкому Одеської міськради.

В інтернеті було поширено відео, на якому суддя і його супутник спілкуються з поліцейськими і медиками під час медичного огляду, а також до і після нього. На записі чути ненормативну лексику затриманих, а також погрози на адресу правоохоронців. У прес-службі суду заявили, що даний запис «викликає сумніви», є «упередженим» тощо.