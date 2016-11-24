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    Суд залишив Без'язикова під арештом до восьмого квітня

    • Сьогодні, 17:38
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    <em>&nbsp;Івану Без&rsquo;язиков</em>
     Івану Без’язиков

    Адвокат підозрюваного оскаржуватиме рішення Шевченківського райсуду

    Шевченківський районний суд Києва у середу продовжив строк запобіжного заходу Івану Без’язикову у вигляді тримання під вартою до 8 квітня. Про це повідомив його адвокат Віталій Титич.

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    За словами адвоката, суд сьогодні продовжив запобіжний захід його підзахисному на два місяці - до 8 квітня.

    Титич також зазначив, що оскаржуватиме таке рішення Шевченківського райсуду.

    Нагадаємо, 12 грудня  Івана Без'язикова затримали за підозрою у співпраці з «ДНР».

    За даними СБУ, військовий розвідник, полковник ЗСУ, звільнений з полону бойовиків влітку 2016 року, Іван Без'язиков мав посвідчення, підписане ватажком «ДНР» Олександром Захарченком.

    Шевченківський районний суд столиці визначається із запобіжним заходом для Без'язикова, і вже тимчасово випустив його з-під варти – зі спеціальної клітки до зали суду поряд із адвокатами. Невдовзі підозрюваному стало зле і його госпіталізували до однієї з київських лікарень.

    Наразі він підозрюється у скоєнні злочину за ст.258-3 ККУ - участь у терористичній організації.

    Наприкінці грудня 2016 року служба безпеки України на офіційному каналі YouTube оприлюднила телефонні розмови полковника ЗСУ Івана Без’язикова щодо його співпраці з бойовиками, підконтрольними спецслужбам РФ.

    Читайте  також матеріал «Главкома»: Адвокат полковника-«шпигуна» Івана Без’язикова: Зараз іде переписування історії Іловайського котла


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