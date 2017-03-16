Суд залишив під арештом спільника Насірова, який давав розстрочки для Онищенка

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Глава ДФС Роман Насіров

Володимир Новіков повністю заперечував висунуту йому підозру

Суд залишив під вартою директора Департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова до 28 травня із заставою у розмірі 8 млн грн. Про це повідомив журналіст «Наших грошей» із зали суду.

Новіков повністю заперечував висунуту йому підозру. Зокрема, він розповів суду, що вся відповідальність за надання розстрочень трьом фірмам, підконтрольним нардепу Олександру Онищенку, лежить на місцевих податкових інспекціях.

«Насправді ми не приймаємо рішення. Рішення приймається інспекцією (податкова інспекція – найнижча ланка органів ДФС – Ред.). Вони у висновку пишуть, проаналізувавши фінансовий стан платника податків, доцільно чи недоцільно застосувати розстрочення. Отримавши вказані пакети документів, профільний відділ переглядає повноту, правильність оформлення документів і узагальнюючий висновок щодо фінансового стану. Після цього на підставі пакету документів, поданих платником, які надійшли з інспекції з області, на підставі висновку готується відповідно чи проект рішення, який в подальшому візується, чи відмова у наданні розстрочення», – зазначив Новіков.

«По цих трьох підприємствах (фірми «Хас», «Надра Геоцентр» і «Карпатнадраінвест» – Ред.) аналіз фінансового стану свідчив, що ці підприємства мають можливість сплатити розстрочення суми», – переконував чиновник.

«Всі висновки, які робилися територіальним органом, вони підписані посадовими особами. Це їх компетенція, це їх функція. Отримавши пакети документів з такими висновками, ми мали підготувати виключно проект рішень і в нас не було підстав для того, щоб на тих етапах відмовляти платникам податків в отриманні розстрочень», – узагальнив він.

При цьому Новіков додав, що на допитах детективи НАБУ йому «показували папірець формату А4, який не оформлений належним чином, його не можна назвати документом». «Так званий «алгоритм», де написані назви платників податків і, на думку слідства, саме я підготував цей документ і направив до територіальних органів для виконання. Ще раз кажу, що я не є керівником для територіальних органів – ні головних управлінь, ні інспекцій. У них є своє керівництво. Не може бути й мови про якісь вказівки. Йдеться про те, що Насіров дав вказівки мені», – заявив Новіков.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури підкреслив, що вказаний «алгоритм» містить явно злочинні вказівки, відтак цілком очевидно, що він і не міг би бути ніяк офіційно оформлений.

Прокурор розповів, що у ході слідства колишній заступник глави ДФС дав свідчення про те, що «при панові Насірові була побудована схема так званих алгоритмів незаконних вказівок, можна назвати їх «темниками», які доводилися до керівників підлеглих підрозділів з допомогою як електронних засобів комунікації, такі з рук в руки».

Як зауважив прокурор САП, такі «алгоритми» активно впроваджувалися і Новіковим.

Реалізацію такого алгоритму для підконтрольних Онищенку фірм, а саме щодо підготовки виключно позитивних висновків, надходження заяв вже з рішеннями про розстрочення саме з центрального органу ДФС, тоді як ці заяви про розстрочення мають подаватися фірмою до територіальних органів, підтвердили свідки по справі, у тому числі працівники ДФС різного рівня з різних областей.

Більше того, як розповів прокурор САП, після несплати заборгованості до департаменту ГУ ДФС з регіонів надходили листи щодо того, що треба вирішити питання про скасування рішень про розстрочення, розірвання договорів про розстрочення та ненадання їх у подальшому.

«Ці рішення, як нами було встановлено, десь загубилися в департаменті, їх не було віднайдено. Проте вони існують в територіальних органах, які надсилали їх до ГУ ДФС. Оскільки вони адресувалися безпосередньо до ГУ ДФС і до галузевого департаменту, вони ставили до відома Новікова та підпорядкованих йому осіб про ситуацію з розстроченням задовго до настання таких наслідків, які ми маємо зараз», – зазначив прокурор, нагадавши, що на момент початку надання розстрочень підконтрольним Онищенку фірмам заборгованість була 2 млн грн, а стала 2 млрд грн.

Нагадаємо, Володимир Новіков був затриманий 30 березня. За даними слідства, він був співучасником злочинів, скоєних головою ДФС Романом Насіровим, внаслідок чого інтересам держави завдано збитків на суму 2,19 млрд грн.

Солом’янський райсуд столиці обрав Новікову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 травня із можливістю внесення застави у розмірі 8 млн грн.

7 березня суд арештував відстороненого главу ДФС Романа Насірова і встановив заставу 100 млн грн, яка була внесена дружиною і тестем Насірова 16 березня.