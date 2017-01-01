Суд залишив під вартою власника «Обжори»

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Торгова мережа

Власник «Обжори» підозрюється у фінансуванні тероризму

Апеляційний суд Києва відмовився зняти арешт з власника і керівника торгової мережі «Обжора», яка здійснювала незаконну діяльність на території окупованих районів Донецької та Луганської області. Про це сказано в рішенні суду, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.

У реєстрі не розкривається ім'я підозрюваного, проте вказується, що це «власник і керівник ТОВ «Леотекс Груп» (торгова мережа «Обжора»).

Згідно з рішенням суду, слідчим відділом Головного управління Служби безпеки України в Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №22016130000000061 від 01.03.2016 р, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

«Органом досудового розслідування ОСОБА_2 підозрюється у фінансуванні тероризму, тобто дій, скоєних з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної групи (організації), а саме в тому, що ОСОБА_2 будучи власником і керівником ТОВ «Леотекс Груп» (торгова мережа «Обжора»), яка здійснює торговельну діяльність на території терористичної організації «ДНР» та сплачує відповідні податки, таким чином здійснюючи її фінансування, в серпні 2015 сплатила в «Республіканському банку» ДНР «грошові кошти в сумі 108000 російських рублів (54000 грн) за сплату ліцензії на алкоголь», - сказано в документі.

Згідно з рішенням, дана особа була затримана 22 грудня, Печерським районним судом було прийнято рішення заарештувати власника «Обжори» на 60 діб - до 19 лютого 2017 року. Адвокат затриманого Павло Батура оскаржив це рішення суду і просив його скасувати, проте Апеляційний суд Києва відмовив у задоволенні цього клопотання.

Згідно з рішенням Печерського районного суду, після захоплення терористичною організацією «ДНР» частини Донецької області в 2014 році власник «Обжори» «навмисне, за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами торгової мережі «Обжора» прийняв рішення про офіційну реєстрацію ТОВ «Леотекс Груп» на захопленій території з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації».

«Згідно з інформацією, що міститься на інтернет-сайті «Міністерства економічного розвитку Донецької народної республіки», ТОВ «Леотекс Груп» здійснює реалізацію продукції в торговельній мережі «Обжора». Досудовим розслідуванням встановлено, що фактичним власником і керівником ТОВ «Леотекс Груп» є (особа), яка за допомогою електронної пошти та мобільного зв'язку контролює і координує діяльність продуктових супермаркетів «Обжора» через своїх довірених осіб, а також погоджує виплати заробітної плати, дивідендів, податків, зборів та інших обов'язкових платежів», - сказано в рішенні суду.

«Слідчий вказує, що в електронних файлах комп'ютера (ОСОБА) міститься інформація про прибутковість російського товару по ТОВ «Леотекс Груп», відомості з оподаткування та взаємні розрахунки», - йдеться в документі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що можливим затриманим представником «Обжори» у справі про фінансування тероризму може бути головний бухгалтер мережі Олена Муртазіна.

Джерело: Апостроф