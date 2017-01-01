Суд залишив родовище золота фірмі екс-міністра-втікача Захарченка

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Карпатська рудна компанія видобуває золото-поліметалічні руди на родовищі Берегівське в Закарпатській області

ПАТ «Карпатська рудна компанія» через суд змусила Держслужбу геології та надр скасувати призупинення дії спецдозволу на видобуток золото-поліметалічних руд на родовищі Берегівське в Закарпатській області. Про це стало відомо з ухвали Вищого адміністративного суду України.

На початку 2012 року ТОВ «Карпатська рудна компанія» (КРК) отримало спецдозвіл №4113 на дослідно-промислову розробку родовища Берегівське. 17 лютого 2014 року, за кілька днів до втечі Януковича, підприємство було реорганізоване в ПАТ, а юрадреса змінилася з Києва на Берегове Закарпатської області.

В кінці березня того року регіональне відділення Держдепартаменту геологічного контролю провело планову перевірку фірми, внаслідок якої було виявлено близько десятка порушень законодавства з боку бізнесменів. Так, у компанії немає оригіналу угоди про користування родовищем, не виконано одразу низку умов спецдозволу, не було розпочато обіцяне буріння нових свердловин та інше.

На основі даних перевірки в кінці квітня 2014 року Державна служба геології та надр зупинила дію спецдозвілу на розробку руд на родовищі Берегівське та дало фірмі місяць на виправлення порушень. Але та звернулася до суду з вимогою скасувати наказ Держгеонадр.

У суді КРК надала експертний висновок казенного підприємства «Кіровгеологія» Держгеонадр про те, що фірма виконує умови спецдозволу та виправила порушення. А частину встановлених перевіркою порушень фірма скасувала в судовому порядку.

У зв’язку з цим у середині жовтня 2016 року Закарпатський окружний адміністративний суд зобов’язав поновити дію спецдозволу КРК, в грудні це рішення підтримав і апеляційний суд.

У свою чергу Вищий адмінсуд заявив, що Держгеонадр в своєму позові не вказала норми, які порушили суди попередніх інстанцій, приймаючи рішення на користь фірми. А тому взагалі відмовився приймати касацію до розгляду.

Раніше засновниками Карпатської рудної компанії були Валерій Бредихін та ТОВ «ГГП «Бріком», директором якого також був Бредихін. Він мав спільну фірму «Линкруст» з дружиною екс-міністра МВС Віталія Захарченка Людмилою. Крім того, Бредихін разом із самим Захарченком володіють товарним знаком «Трибушани».

Влітку власником 100% акцій ТОВ «Карпатська рудна компанія» стала кіпрська фірма Аvellana gold ltd, а в серпні Бредихіна було звільнено з посади голови наглядової ради та директора підприємства. Керівником КРК було призначено Миколу Гожика. За даними ЗМІ, Гожик раніше обіймав посаду директора з розвитку КРК. Зараз на нього також переоформлене «ГГП «Бріком».

Власником Аvellana gold ltd вказано громадянина США Севеджа Браяна. Він очолює раду директорів Pioneer Management LLC, яка надає консультаційні послуги у сфері природних ресурсів. Браян стверджує, що Аvellana gold ltd було створено «після Євромайдану групою міжнародних інвесторів, які сприйняли події в Україні як провісник змін».

У вересні Аvellana gold ltd отримала три спецдозволи на розвідку та видобуток поліметалічних руд у Західній Україні. Роботи проводитимуться на двох родовищах, на які має дійсні спецдозволи КРК – Берегове та Мужієвське. Також Аvellana gold ltd отримало спецдозвіл на роботи на родовищі в Квасовому.

Джерело: Наші гроші