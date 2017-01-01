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    Суд заочно заарештував Курченка

    • Вчора, 12:44
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    Сергій Курченко
    Сергій Курченко

    Олігарху, соратнику екс-президента Віктора Януковича Сергію Курченку обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою

    Про це повідомив його адвокат Юрій Сухов, передає УНІАН.

    За словами Сухова, у вівторок, пізно ввечері, суддя Печерського райсуду Києва Володимир Карабань задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Курченку у вигляді утримання під вартою.

    При цьому Сухов додав, що оскаржить це рішення в апеляційному порядку.

    Нещодавно Печерський суд уже виносив рішення про взяття під варту Курченка, проте Апеляційний суд Києва скасував це рішення, і Генпрокуратура повторно звернулася до Печерського райсуду з клопотанням про взяття його під варту.

    Як відомо, 22 березня Генпрокуратура оголосила українському олігарху-втікачу Сергію Курченку підозру у скоєнні злочинів у банківській галузі.

    Раніше ГПУ оголосила підозру Курченку у  справі розкрадання майна державного підприємства ПАТ «Укргазвидобування».

    У травні суд за клопотанням старшого слідчого Генпрокуратури арештував майно Сергія Курченка.

    Сергій Курченко арешт
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