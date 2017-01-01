Суд заочно заарештував Курченка

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Сергій Курченко

Олігарху, соратнику екс-президента Віктора Януковича Сергію Курченку обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою

Про це повідомив його адвокат Юрій Сухов, передає УНІАН.

За словами Сухова, у вівторок, пізно ввечері, суддя Печерського райсуду Києва Володимир Карабань задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Курченку у вигляді утримання під вартою.

При цьому Сухов додав, що оскаржить це рішення в апеляційному порядку.

Нещодавно Печерський суд уже виносив рішення про взяття під варту Курченка, проте Апеляційний суд Києва скасував це рішення, і Генпрокуратура повторно звернулася до Печерського райсуду з клопотанням про взяття його під варту.

Як відомо, 22 березня Генпрокуратура оголосила українському олігарху-втікачу Сергію Курченку підозру у скоєнні злочинів у банківській галузі.

Раніше ГПУ оголосила підозру Курченку у справі розкрадання майна державного підприємства ПАТ «Укргазвидобування».

У травні суд за клопотанням старшого слідчого Генпрокуратури арештував майно Сергія Курченка.