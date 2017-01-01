Суд засудив американця до півроку в'язниці за погрози вбити Обаму

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О'Кіф зв'язався з ФБР через «гарячу лінію» в інтернеті, по якій бюро приймало від анонімів інформацію про підготовлювані злочини

Суд у штаті Массачусетс засудив до шести місяців ув'язнення жителя міста Менсфілд Ендрю О'Кіф, який розмістив на сайті ФБР погрозу вбити президента США Барака Обаму. На момент винесення рішення 31-річний О'Кіф вже близько півроку знаходився в ув'язненні, тому був звільнений в залі суду, передає BBC.

Інцидент, через якого О'Кіф потрапив в ув'язнення, стався в травні 2015 року. О'Кіф зв'язався з ФБР через «гарячу лінію» в інтернеті, по якій бюро приймало від анонімів інформацію про підготовлювані злочини.

«Я планую вбити президента Барака Обаму. У мене є дуже продуманий план. Нехай мене відвідають секретні служби. Мені не пошкодила б компанія», - написав О'Кіф, підписавши своє повідомлення номером соціального страхування, що і дозволило ФБР незабаром його знайти.

Через два дні до будинку, де жив О'Кіф, прийшли співробітники ФБР. Відкривати О'Кіф відмовився. Агентам довелося близько години умовляти його вийти, що О'Кіф в підсумку і зробив. При обшуку у нього вдома знайшли більше ста одиниць холодної зброї, включаючи мечі, сокири і списи.

У грудні минулого року О'Кіф визнав провину і почав відбувати ув'язнення в очікуванні вироку.