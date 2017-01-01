Суд зняв арешт з тренувальної бази «Азова»

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Територія заводу «АТЕК»

Клопотання про зняття арешту подав у суд власник заводу - ПАТ «Івестмент Лімітед Україна»

Шевченківський районний суд Києва зняв арешт із тренувальної бази й ремонтного цеху полку «Азов» на території заводу «АТЕК» у Києві. Про це йдеться в ухвалі суду від 28 березня.

Клопотання про зняття арешту подав у суд власник заводу - ПАТ «Івестмент Лімітед Україна». Гендиректор компанії зазначив, що 14 лютого Шевченківський райсуд без його присутності розглянув клопотання Служби безпеки України й вимогу «Азова» (інженерної групи «Арей») і заарештував територію заводу «АТЕК».

6 березня це рішення суду було скасовано, але 13 березня суд знову задовольнив аналогічне клопотання СБУ й повторно заарештував завод.

«ПАТ Івестмент Лімітед Україна» вважає незаконним арешт і заявляє, що є сумлінним набувачем зазначеної нерухомості й не має стосунку ні до «Азова», ні до керівництва ЗАТ «АТЕК».

Сторона обвинувачення - прокурор і слідчий - виступили проти задоволення клопотання, зазначивши, що арешт накладено обґрунтовано через те, що, на їхню думку, об'єкти нерухомості мають ознаки речових доказів.

Розслідуванням установлено, що між організацією «Інженерна група «Арей» («Азов») і адміністрацією заводу «АТЕК» 25 січня 2016 року було укладено договір оренди всієї території, цехів, складів, підсобних приміщень і допоміжних споруд заводу.

Міністерство оборони й інженерна група «Азова» 29 липня 2016 року домовилися про спільну розробку модернізованого варіанта броньованої розвідувально-дозорної машини (БРДМ-2), проведенні дослідно-конструкторських робіт з розробки важкої бойової машини піхоти (БМП), а також танка з виносним озброєнням.

Зазначені дослідно-конструкторські роботи «азовці» проводили на території й у нежитлових приміщеннях (цехах) заводу «АТЕК».

Слідчий зазначив, що із січня 2016 року посадові особи ЗАТ «АТЕК» блокують роботу інженерної групи, викрадають обладнання й техніку, руйнують виробничі приміщення товариства.

Крім того, на території заводу заблоковано бойову колісну машину «Геккон» і БРДМ-2, отриману від Міноборони, а 23 жовтня 2016 року невстановленими особами за вказівкою керівництва «АТЕК» з території заводу вивезено важку універсальну гусеничну платформу «Азовець», на вдосконалення якої витрачено 2,7 млн гривень.

Також установлено, що співробітники «АТЕК» здали на металобрухт обладнання заводу на суму близько 110 млн гривень.

У результаті таких дій робота інженерної групи повністю припинена.

Крім того, діючи з метою перешкоджання можливому відновленню виробничих потужностей інженерної групи «Арей», гендиректор ЗАТ «АТЕК» 11 січня 2017 року продав майновий комплекс заводу компанії «ПАТ Інвестмент Лімітед Україна».

На думку слідства, ці дії здійснено навмисно для зриву домовленостей «Азова» і Міноборони щодо розробки й ремонту військової техніки.

Проте, суд не взяв до уваги доводи слідства й зняв арешт із нерухомого майна й спортивної бази заводу «АТЕК».

Джерело: Українські новини