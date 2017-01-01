Суд зобов'язав Навального видалити фільм «Він вам не Дімон»

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Російський суд повністю задовольнив позов Усманова до Навального і Фонду боротьби з корупцією

Люблінський суд Москви задовольнив позов про «захист честі й гідності» бізнесмена Алішера Усманова до опозиціонера Олексія Навального і заснованого ним Фонду боротьби з корупцією (ФБК), передає «Інтерфакс».

«Визнати поширені відомості такими, що не відповідають дійсності, зобов'язати відповідачів опублікувати спростування», – оголосила рішення суддя Марина Васіна в середу за підсумками розгляду позову.

Мільярдер подавав позов про захист честі, гідності та ділової репутації, однак фінансових вимог Усманов не заявляв. За рішенням суду, відповідачі повинні протягом 10 днів видалити дані із сайту, Facebook і Youtube, а також опублікувати спростування протягом трьох місяців.

Претензії мільярдера стосувалися 12 матеріалів, зокрема про хабарі Дмитру Медведєву у вигляді земельної ділянки із садибою в селищі Знам'янському, хабарі першому віце-прем'єру Ігорю Шувалову, приховування податків, засудження за зґвалтування, незаконне заволодіння гірничо-збагачувальними комбінатами і введення цензури у видавничому домі «Коммерсант».

Своєю чергою Фонд боротьби з корупцією відмовився видаляти з усіх своїх блогів і соціальних мереж публікації, в яких згадується Усманов. Про це в своєму Twitter повідомив співробітник ФБК Георгій Албуров.

Сильно решение. Но удалять ничего мы, конечно, не будем — Георгий Албуров (@alburov) 31 мая 2017 г.

Як повідомлялося, російський «демократ» Навальний хоче провести в Криму новий референдум.