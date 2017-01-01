Суд зобов'язав прокуратуру розслідувати заяви Левуса про Медведчука

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Лідер «Українського вибору» Віктор Медведчук

У Медведчука називають звинувачення Левуса проявом морального терору

30 березня 2017 року Печерський районний суд Києва зобов'язав прокуратуру Києва внести в ЄРДР відомості про вчинення народним депутатом Андрієм Левусом кримінального правопорушення і почати досудове розслідування. Про це повідомив виконком руху «Український вибір».

Нагадаємо, народний депутат Левус звернувся в Генеральну прокуратуру України з повідомленням про скоєння членами «Українського вибору» і Віктором Медведчуком дій, спрямованих на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу держави, державну зраду.

«Брехливі звинувачення Левуса ... на адресу Віктора Медведчука - це прояв морального терору, який здійснюється цілою групою депутатів за очевидним політичним замовленням. Представники Громадського руху «Український вибір» навели факти і докази, що свідчать про те, що повідомлення Левуса є свідомо неправдивим. Однак посадові особи прокуратури Києва протягом тривалого часу не вносили до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення Левусом кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 383 КК України, щодо членів Громадського руху «Український вибір» і його голови В. Медведчука », - йдеться в заяві виконкому.

У русі також вважають, що напади на офіс «Українського вибору», замахи на його лідера Віктора Медвечука, відкриті заклики до його фізичного знищення, «листи божевільних» в силові відомства - це помста Медведчуку за його політичну діяльність.

«Діяльність, в результаті якої вдалося повернути додому більше 400 наших співгромадян, знизити накал збройного конфлікту на Сході України, зберегти можливість мирного повернення Донбасу в Україну і України на Донбас. Впевнені: всі ці левуси, парасюки, висоцькі і княжицькі незабаром понесуть кримінальну відповідальність за свої злочини перед Україною», - підсумували в «Українському виборі».