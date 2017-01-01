Суд зобов’язав розробника е-декларацій сплатити майже мільйон гривень застави

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Екс-керівник компанії «Міранда» Юрій Новіков

Також суд зобов'язав Новікова прибувати до слідчого чи прокурора за першою вимогою

Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід екс-керівнику компанії «Міранда» Юрію Новікову у вигляді застави у розмірі 934 400 грн

Відповідне рішення зачитав суддя Олександр Бобровник, повідомляє «Укрінформ».

«Суд ухвалив клопотання сторони обвинувачення щодо обрання запобіжного заходу у вигляді застави Новікову задовольнити і зобов'язати Новікова сплатити заставу у розмірі 934 400 грн», - сказав Бобровник.

Суддя зазначив, що застава має бути сплачена Новіковим впродовж 5 днів.

Також суд зобов'язав Новікова прибувати до слідчого чи прокурора за першою вимогою, не відлучатися з Києва без дозволу слідчого чи прокурора або суду, повідомляти про зміну місця проживання тощо.

Адвокат Новікова Сергій Загородній сказав, що рішення про оскарження цієї ухвали прийматиметься ним та його підзахисним після ознайомлення з її повним текстом.

Як заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, систему е-декларування розробили студенти Київського політеху, а грант уряду Данії на створення системи розікрали. Керівник ТОВ «Міранда» Новіков доручив виконання цих робіт викладачу Київського політеху, а також його студентам.

30 травня Нацполіція та ДФС обшукали офіс компанії «Міранда», яка розробляла програмне забезпечення для системи електронного декларування.