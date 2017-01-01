Суд зобов'язав СБУ почати кримінальне провадження проти нардепа Парасюка

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Володимир Парасюк

Служба безпеки повинна внести до ЄРДР інформацію про заклики нардепа до вбивства

Шевченківський районний суд м. Києва визнав незаконною бездіяльність Служби безпеки України і своїм рішенням зобов'язав СБУ внести до ЄРДР інформацію про скоєне народним депутатом Володимиром Парасюком кримінальне правопорушення, що полягає в публічних закликах до здійснення терористичного акту.

«27 березня 2017 року Шевченківський районний суд Києва визнав незаконною бездіяльність Служби безпеки України, що відмовилася від внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформації про кримінальне правонарушення – публічні заклики народного депутата України Володимира Парасюка до вчинення терористичного акту – фізичного знищення лідера Громадського руху «Український вибір – Право народу» Віктора Медведчука», – йдеться у повідомленні виконкому руху.

Як відомо, 14 лютого 2017 року на засіданні громадської ради при Донецькій військово-цивільної адміністрації Парасюк у присутності представників ЗМІ, посилаючись на те, що Медведчук, будучи учасником мінських переговорів, не підтримує блокаду Донбасу, публічно заявив: «Медведчука взагалі необхідно ліквідувати в Україні фізично, і цим повинна займатися Служба безпеки».

«Такі дії Парасюка мають усі кваліфікуючі ознаки злочину, передбаченого частиною 2 статті 258.2 КК України, як публічні заклики до вчинення терористичного акту з використанням засобів масової інформації», – зазначили в «Українському виборі».

Раніше Печерський районний суд м. Києва визнав незаконною бездіяльність Національної поліції в розслідуванні цього правопорушення.