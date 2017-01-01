Суд зобов’язав Жеваго виплатити мільйон вкладниці банку «Фінанси і кредит»

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Костянтин Жеваго

Позивачка з липня 2015 року домагалася від фінустанови повернути їй депозитні кошти

Дарницький районний суд Києва постановив стягнути з власника ПАТ «Банк «Фінанси і кредит», діючого народного депутата Костянтина Жеваго 1 млн. грн на користь вкладниці Наталії Головань.

Як стало відомо «Главкому» з рішення суду, яке 5 січня з’явилося в Єдиному державному судовому реєстрі.

Позивачка 14 липня 2014 року оформила в банку вклад «Стандарт» терміном на один рік. Вона поклала на депозит 44 тис. євро під 12,5% річних.

24 липня 2015 року вкладниця звернулась до банку із заявою про повернення грошових коштів та дострокового розірвання договору банківського вкладу. Натомість 21 серпня банк відповів листом, в якому, посилаючись на несприятливі фінансово-економічні показники, відмовив у поверненні депозиту.

При цьому, 17 вересня 2015 року Національним банком України було прийнято рішення №171 «Про запровадження тимчасової адміністрації в банку «Фінанси та кредит», про що є інформація на офіційному сайті НБУ. Таким чином, сума вкладу, а також нараховані проценти, позивачу повернуті не були.

Суд дійшов висновку, що Жеваго не вжив своєчасних заходів для запобігання настання неплатоспроможності свого банку, не надав реальної фінансової підтримки банку, що призвело до подальшого погіршення фінансових показників його діяльності.

Як проаналізував «Главком», на сайті «Судова влада» зареєстровано понад 20 цивільних справ за позовами фізичних осіб до Костянтина Жеваго і «Банку «Фінанси і кредит» на стягнення боргових коштів.