Суд зупинив виконання ухвали про стягнення боргу ОПЗ перед Фірташем

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Одеський припортовий завод

Вищий спецсуд розгляне касацію у справі щодо боргу ОПЗ перед компанією Ostchem

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ своєю ухвалою від 17.05.2017 прийняв до провадження касаційну скаргу Фонду державного майна у справі щодо боргу Одеського припортового заводу перед компанією Ostchem. Про це повідомляє прес-служба ФДМ.

Крім того, зазначеною ухвалою Вищий спецсуд зупинив виконання ухвали Южненського міського суду Одеської області від 06.03.2017 у справі про стягнення з ПАТ «ОПЗ» на користь компанії Остхем Холдінг Лімітед 5,24 млрд грн непогашеного основного боргу та 1,57 млрд грн неоспорюваної нарахованої пені.

Як повідомлялося, Стокгольмський арбітражний суд задовольнив 25 липня 2016 року позов компанії Ostchem і стягнув з ПАТ «Одеський припортовий завод» $193,36 млн основного боргу за постачання газу і $57,8 млн пені за прострочення платежів.

Після цього компанія Ostchem Holding Limited Ostchem звернулася до Южненського міського суду Одеської області, щоб легалізувати це рішення на території України. Южненський міський суд надав компанії Ostchem Holding Limited дозвіл на примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду.

Зокрема, суд дозволив компанії Ostchem Holding Limited стягнути з ПАТ «Одеський припортовий завод» 5 млрд 24 млн гривень боргу.

10 травня Апеляційний суд Одеської області розглянув скаргу адміністрації ОПЗ на рішення Южненського міського суду та залишив його без змін.

Компанія Ostchem Holding Limited з 2012 року була єдиним постачальником газу на завод, а інші компанії Фірташа - монопольними покупцями продукції заводу з березня 2013 року.