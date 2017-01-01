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    Судді Чаусу продовжили арешт у Молдові

    • Сьогодні, 15:59
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    Подання українських правоохоронців про екстрадицію судді наразі знаходиться в прокуратурі Молдови

    У Молдові суд продовжив термін тримання під вартою судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса.

    Про це повідомили сьогодні в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, пише Укрінформ.

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    «За клопотанням прокуратури Молдови 14 березня суд продовжив Чаусу арешт на 10 діб у зв'язку з незаконним перетином кордону», - повідомив співрозмовник.

    Він додав, що подання українських правоохоронців про екстрадицію судді наразі знаходиться в прокуратурі Молдови і найближчим часом має бути направлене до суду.

    Як повідомлялося, суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус здався правоохоронцям у Кишиневі.

    7 березня детективи НАБУ відвезли до Молдови документи на екстрадицію Чауса. Правоохоронці викрили Чауса при отриманні хабара у 150 тисяч доларів, які він ховав у банці.

    Як зазначив антикорупційний прокурор Назар Холодницький, Спеціалізована антикорупційна прокуратура зробить усе можливе, щоб скандального суддю райсуду Києва Миколу Чауса судили за корупційний злочин.

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