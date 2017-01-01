Судді Чаусу продовжили арешт у Молдові
- Сьогодні, 15:59
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Подання українських правоохоронців про екстрадицію судді наразі знаходиться в прокуратурі Молдови
У Молдові суд продовжив термін тримання під вартою судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса.
Про це повідомили сьогодні в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, пише Укрінформ.
«За клопотанням прокуратури Молдови 14 березня суд продовжив Чаусу арешт на 10 діб у зв'язку з незаконним перетином кордону», - повідомив співрозмовник.
Він додав, що подання українських правоохоронців про екстрадицію судді наразі знаходиться в прокуратурі Молдови і найближчим часом має бути направлене до суду.
Як повідомлялося, суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус здався правоохоронцям у Кишиневі.
7 березня детективи НАБУ відвезли до Молдови документи на екстрадицію Чауса. Правоохоронці викрили Чауса при отриманні хабара у 150 тисяч доларів, які він ховав у банці.
Як зазначив антикорупційний прокурор Назар Холодницький, Спеціалізована антикорупційна прокуратура зробить усе можливе, щоб скандального суддю райсуду Києва Миколу Чауса судили за корупційний злочин.