Суддя-хабарник Чаус перебуває в Молдові під домашнім арештом - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Уніан Суддя Микола Чаус

Молдовська влада його відпустила Чауса, тому що закінчився термін його утримання під вартою

Скандально відомого суддю Миколу Чауса в Молдові відпустили на свободу, однак вын перебуває під домашнім арештом.

Про це «Стране» повідомили власні джерела.

«В даний момент він вже тиждень перебуває на волі. Молдовська влада його відпустила, тому що закінчився термін його утримання під вартою. Це не означає, що по ньому відмовлено в екстрадиції, однак це означає, що в даний момент він на волі», - повідомило джерело в суддівських колах.

Джерело в НАБУ частково підтвердило цю інформацію. Також в НАБУ додали, що адвокат надав договір про оренду квартири.

«В даний момент Чаус перебуває під домашнім арештом», - уточнив він.

Як повідомляв «Главком», 21 березня Молдова почала процедуру екстрадиції до України київського судді-корупціонера Миколи Чауса. Водночас глава Антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морарь не зміг уточнити, скільки часу на неї буде потрібно.

Нагадаємо, 1 березня стало відомо, що суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус, який втік з країни після того, як НАБУ викрило його в отриманні хабара в 150 тис. доларів у серпні минулого року, був затриманий в Молдові.

Як повідомив голова Антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морарь, Чаус сам здався правоохоронцям у Кишиневі, з'явившись до поліції. Згодом суд Кишинева заарештував українського суддю Миколу Чауса.