Суддя, поки добудовувала маєток біля Межигір’я, отримала квартиру за $0,5 млн

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Суддя Верховного суду Людмила Охрімчук отримала від столичної влади квартиру вчетверо більшу, ніж передбачено законодавством

Суддя Верховного суду Людмила Охрімчук отримала від столичної влади для поліпшення житлових умов квартиру площею 190 кв. м в центрі Києва. Про це йдеться в розслідуванні програми «Наші гроші. Досудилися».

В 1988 році суддя Охрімчук отримала службову квартиру на вул. Горького в Києві. В 2005-му суддя вирішила повернути квартиру державі з мотивуванням, що будинок заплановано під знесення. Після цього Охрімчук стала до черги людей на поліпшення житлових умов і того року отримала від міста квартиру на сусідній вулиці площею 190 кв. м.

В заяві на поліпшення житлових умов суддя вказала родину з чотирьох людей – себе, чоловіка та двох дочок. Законодавство передбачає, що площа житла за цією схемою поліпшення житлових умов розраховується за показником 13,69 кв. м на людину. Таким чином, сім’я судді претендувала на квартиру близько 55 кв. м. Але отримала майже вчетверо більше житло. Сама Охрімчук каже, що їй просто пощастило.

За оцінками ріелторів, вартість такої квартири становить $400-500 тис.

В той час, коли розглядалася заявка судді на поліпшення житлових умов, її сім’я купила ділянку під Києвом, де почала будівництво двоповерхового будинку. Це житло неподалік Межигір’я записали на молодшу дочку судді Надію Охрімчук, яка також була вказана в заяві на покращення житла.

В 2010 році старша дочка судді Ольга стає власницею житла в Києві, де вона і проживає нині сама. Через два роки власницею квартири в сусідньому будинку стала молодша дочка судді. Сама Людмила Охрімчук говорить, що нерухомість придбана на кошти чоловіка, який був акціонером товариства «Митець».

Нині Людмила Охрімчук є кандидатом до оновленого складу Верховного суду України.

Джерело: Наші гроші