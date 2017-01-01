Суддя виселив людей з квартири, приватизував житло і продав

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Криворізький суддя Олексій Пустовіт

Суддя Жовтневого райсуду Кривого Рогу заробив на службовому житлі і не вказав доходи в декларації

Суддя Жовтневого райсуду Кривого Рогу Олексій Пустовіт приватизував і продав квартиру, з якої він перед цим рішенням суду виселив людей. Про доходи від оборудки в декларації суддя промовчав. Про це йдеться у сюжеті для програми «Наші гроші. Досудилися».

В 2014 році Криворізька міськрада звернулася до Жовтневого райсуду Кривого Рогу з проханням позбавити права користування комунальною квартирою по вул. Січеславська, 40 чотирьох громадян. Ті не жили у ній з 1998 року і не оплачували комунальні послуги. Суддя райсуду Олексій Пустовіт тоді задовольнив позов міськради і зняв з реєстрації чотирьох громадян.

Після цього суддя Пустовіт подав на розлучення з дружиною, залишив їй усю спільну нерухомість і звернувся до голови суду за отриманням службового житла.

Аби довести необхідність поліпшення житлових умов, суддя на півроку прописався у гуртожитку Автотранспортного коледжу Кривого Рогу. Однак співробітники гуртожитку кажуть, що Пустовіт там жодного разу не ночував. Незважаючи на розлучення, Олексій Пустовіт та його дружина Яна продовжують жити разом.

Навесні 2015-го суддя отримав службове житло, з якого виписав попередніх мешканців, та приватизував його. А восени того ж року продав.

Пустовіт стверджує, що продав квартиру площею 35 кв. м за 36 тис. грн, тобто $1700. Таку ціну пояснює її невеликою площею та незадовільним станом.

Місцеві ріелтори оцінюють таку квартиру у $9000-12000.

Дохід від продажу у 2015-му службового житла суддя не вказав у електронній декларації. Нагадаємо, за декларування недостовірних даних встановлена адміністративна та кримінальна відповідальність – залежно від вартості прихованого майна. Відповідальність за брехню в деклараціях настає, якщо вартість прихованого – більше 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Тож у випадку з суддею Пустовітом, якщо НАЗК не зможе або не захоче довести, що реальна вартість квартири більша за 36 тисяч грн, він може уникнути відповідальності.