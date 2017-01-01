Суддю Чауса затримали у Молдові
- Сьогодні, 11:37
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Чауса затримано співробітниками прокуратури Молдови
Суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса затримали співробітники прокуратури Молдови. Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.
«Суддя Чаус, який намагався втекти від правосуддя, затриманий співробітниками прокуратури Молдови за запитом Генпрокуратури України, ініційованим НАБУ», – написала вона.
«Після екстрадиційної перевірки чекаємо Чауса на батьківщині», – додала Сарган.
Нагадаємо, суд відмовив Національному антикорупційному бюро у здійсненні спеціального досудового розслідування у справі судді Миколи Чауса, якого звинувачують у хабарництві.
За даними слідства, Чаус отримав хабар у розмірі $150 тис. у справі про торгівлю димедролом. Гроші суддя ховав у літрових банках.
6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт Чауса.