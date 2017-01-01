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    Судове засідання у справі голови організації «Азов-Крим» перенесли на 10 травня

    • Сьогодні, 01:50
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    Станіслав Краснов
    Станіслав Краснов

    Попереднє засідання не відбулося через неявку представників прокуратури

    Бориспільський суд Київської області переніс розгляд справи керівника громадської організації «Громадянського корпусу «Азов - Крим» Станіслава Краснова на 10 травня.

    Про це повідомляє «Крим.Реалії».

    «Причина - технічна, все банально. Не було захисників, але вони попереджали суд, що не зможуть з'явитися»,- повідомила адвокат Краснова Оксана Харахоз.

    За її словами, попереднє засідання не відбулося через неявку представників прокуратури. З тих пір у складі судової колегії змінився головуючий і один із суддів.

    Раніше Генпрокуратура України клопотала у Вищому спеціалізованому суді про перенесення судових слухань в Миколаїв, але отримала відмову.

    Нагадаємо, Станіслав Краснов був затриманий співробітниками СБУ із застосуванням фізичної сили під Києвом в ніч з 28 на 29 лютого 2016 року. Термін його утримання під вартою неодноразово продовжувався. 23 вересня 2016 року Краснов був звільнений з СІЗО.

    В СБУ стверджують, що Краснов закладав в схованку неподалік автозаправної станції гранати і вибухові речовини загальною потужністю 42 кілограми в тротиловому еквіваленті.

    Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук раніше заявив, що Краснов незадовго до затримання виїжджав до Білорусі для зустрічі зі своїм куратором з російських спецслужб. В СБУ також заявляють, що Краснов передав російським спецслужбам списки військовослужбовців полку «Азов».

    Краснов наполягає, що СБУ сфальсифікувала справу проти нього і «мстить» за викриття незаконної діяльності представників правоохоронних органів України у 2013 році на території Криму.

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