Судове засідання у справі голови організації «Азов-Крим» перенесли на 10 травня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Станіслав Краснов

Попереднє засідання не відбулося через неявку представників прокуратури

Бориспільський суд Київської області переніс розгляд справи керівника громадської організації «Громадянського корпусу «Азов - Крим» Станіслава Краснова на 10 травня.

Про це повідомляє «Крим.Реалії».

«Причина - технічна, все банально. Не було захисників, але вони попереджали суд, що не зможуть з'явитися»,- повідомила адвокат Краснова Оксана Харахоз.

За її словами, попереднє засідання не відбулося через неявку представників прокуратури. З тих пір у складі судової колегії змінився головуючий і один із суддів.

Раніше Генпрокуратура України клопотала у Вищому спеціалізованому суді про перенесення судових слухань в Миколаїв, але отримала відмову.

Нагадаємо, Станіслав Краснов був затриманий співробітниками СБУ із застосуванням фізичної сили під Києвом в ніч з 28 на 29 лютого 2016 року. Термін його утримання під вартою неодноразово продовжувався. 23 вересня 2016 року Краснов був звільнений з СІЗО.

В СБУ стверджують, що Краснов закладав в схованку неподалік автозаправної станції гранати і вибухові речовини загальною потужністю 42 кілограми в тротиловому еквіваленті.

Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук раніше заявив, що Краснов незадовго до затримання виїжджав до Білорусі для зустрічі зі своїм куратором з російських спецслужб. В СБУ також заявляють, що Краснов передав російським спецслужбам списки військовослужбовців полку «Азов».

Краснов наполягає, що СБУ сфальсифікувала справу проти нього і «мстить» за викриття незаконної діяльності представників правоохоронних органів України у 2013 році на території Криму.