Судове засідання у «справі Мартиненка» призначено на 15:00

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Судочинство

Суд обиратиме запобіжний захід Мартиненку

Судове засідання у Солом’янському районному суді Києва, на якому буде обрано запобіжний захід колишньому народному депутату Миколі Мартиненку, відбудеться сьогодні о 15:00. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на своїй сторінці у Facebook.

«21 квітня о 15:00 Солом'янський районний суд міста Києва розгляне клопотання прокурорів САП про обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату України Мартиненку М.В., якого підозрюють у своєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 255 КК України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.

У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

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