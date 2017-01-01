Судове засідання у справі Шепелєва відбудеться третього травня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Ліга Олександр Шепелєв

Екс-нардеп підозрюється в організації умисного вбивства

Деснянський районний суд Києва призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням у наданні хабара та втечі з-під варти колишнього народного депутата України Олександра Шепелєва.

За інформацією прес-служби, підготовче судове засідання щодо Шепелєва призначене на 11 годину третього травня.

Крім того, в «Урядовому кур’єрі» за 25 квітня опубліковано виклик до Деснянського районного суду О.Шепелєва як обвинуваченого у кримінальному провадженні за ч.2. ст.369 (давання хабара), ч.3. ст.369 та ч.2. ст.393 (втеча з місць позбавлення волі або з-під варти) ККУ.

У повістці вказано, що в разі неявки обвинуваченого до суду, «дане оголошення вважається належним повідомленням і розгляд справи можливий за процедурою спеціального судового провадження».

Нагадаємо, Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України викликала офіційною повісткою колишнього народного депутата Олександра Шепелєва на допит 25 квітня для відкриття матеріалів кримінального провадження за підозрою в організації вбивства та замаху на вбивство.

6 липня 2014 року з Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги втік колишній народний депутат Олександр Шепелєв, який підозрюється в організації умисного вбивства, привласненні та розтраті чужого майна та інших злочинах. 3 квітня 2015 року Генеральна прокуратура України звернулася до Генпрокуратури РФ із запитом про його видачу.

У серпні 2016 року у ГПУ повідомили, що Російська Федерація офіційно відмовила Україні у видачі колишнього народного депутат.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос пізніше повідомив, що екс-нардеп Шепелєв погодився працювати на ФСБ РФ. Було відкрито стосовно нього кримінальне провадження за статтею «держрада».

Джерело: УНН