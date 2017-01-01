Судовий розгляд справи Переломи відклали



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв Сергій Перелома

Засідання розпочнеться після обрання запобіжного заходу Мартиненку

Обрання запобіжного заходу заступнику голови НАК «Нафтогаз України» Сергію Переломі у Солом'янському районному суді Києва розпочнеться одразу після завершення суду щодо обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Миколі Мартиненку. Про це у коментарі УНН сказав прокурор САП Роман Симків.

«Ми чекаємо на рішення по суті по Мартиненку, а тоді вже перейдемо до обрання (запобіжного заходу – ред.) по Переломі», - зазначив він.

Відповідаючи на запитання щодо розміру застави Переломі, який як альтернативу прохатиме САП, Р.Симків відповів: «150 мільйонів гривень».

Як повідомляв «Главком», сьогодні суд обирає запобіжний захід Миколі Мартиненку.

Екс-депутат Верховної Ради запевнив, що не буде просити політичного притулку та не впливатиме на депутатів «НФ» та міністра юстиції Павла Петренка. Про це він заявив, виступаючи під час засідання Солом'янського райсуду Києва з обрання йому запобіжного заходу.