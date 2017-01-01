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    Сума застави для затриманих екс-податківці склала майже 444 млн грн

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    Антикорупційна спецоперація
    Антикорупційна спецоперація

    Завершилися усі суди щодо обрання запобіжних заходів для затриманих під час антикорупційної операції колишніх податківців

    Затримані в рамках спецоперації колишні керівники податкових адміністрацій внесли 350 млн грн застави, призначеної судом як запобіжний захід. Про це повідомив сьогодні, 26 травня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє прес-служба МВС.

    Також Аваков виклав у Твіттері дані щодо розмірів застав, які обрав екс-податківцям суд, та обсягів вилученого. 

    «Антикорупційна податкова операція. Обрано всі запобіжні заходи. 443,988 млн грн - сума застави для затриманих. Не зупиняємося», - написав Аваков.

    Нагадаємо, у середу, 24 травня, під час широкомасштабної спецоперації, проведеної спільно співробітниками Головної військової прокуратури, департаменту захисту економіки Національної поліції і спецпідрозділу КОРД по всій території України, було затримано колишніх керівників регіональних та місцевих органів ДПС України та Міндоходів, яких підозрюють у причетності до організації роботи так званих податкових майданчиків.

    Як повідомляв «Главком», МВС і ГПУ відзвітували про «найбільшу антикорупційну операцію»: 454 обшуки у 15 областях, внаслідок якої затримали 25 фігурантів справи.

    Згодом стали відомі імена затриманих осіб.

    корупція в Україні
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