Сумська міськрада намагалась закупити через Prozorro мавпу-капуцина

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У випадку виявлення подібних «абсурдних закупівель» рекомендують залишити відгук на моніторинговому порталі DoZorro

Під час моніторингу публічних закупівель у системі Prozorro за минулий рік, окрім порушень, було виявлено так звані «абсурдні закупівлі», замовлення яких може бути свідченням нераціонального використання коштів платників податків.

Про такі випадки і алгоритм дій у разі виявлення подібних закупівель розповів в ефірі Громадського аналітик Transparency International Україна Віктор Нестуля.

Так, Нікопольське комунальне підприємство «Ритуальна служба» оголосила закупівлю «інформаційних послуг» про «клієнтів». За це переможець конкурсу буде отримувати 5% від вартості ритуальних послуг. Загалом КП планувало купити 1000 таких «інформацій» на суму до 130 тисяч грн.

Журналісти спробували з’ясувати які саме «інформаційні послуги» планувало закупити підприємство, але у нікопольській «Ритуальній службі» не змогли надати пояснень.

У свою чергу Нестуля розповів про інший випадок, коли Сумська міська рада намагалась «закупити» мавпу-капуцина.

«У них не вийшло, ніхто не подав пропозицій, але у нас одразу виникло питання – а навіщо вам капуцин. Це, звісно, весело, до тих пір, поки ми не подумаємо, що це – наші з вами гроші, гроші платників податків», – сказав він.

У випадку виявлення подібних «абсурдних закупівель» Нестуля рекомендує залишити відгук на моніторинговому порталі DoZorro, де також є чіткі інструкції до яких органів служб можна звернутись у подібних випадках.