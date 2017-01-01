Супрун: для проведення медреформи Рада має ухвалити відповідні закони до липня
- Сьогодні, 07:06
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На початку липня розпочинається реформа на рівні первинної ланки
Депутати Верховної Ради мають ухвалити необхідні законопроекти для проведення медичної реформи не пізніше 1 липня, інакше не можна розпочати реформу системи фінансування охорони здоров'я.
Про це в ефірі «5 каналу» заявила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.
«Нам від коаліції передали інформацію, що вони сподіваються, що робоча група завершить свою роботу до 6 червня, але навіть до 6 червня – це два тижні пропадає, бо немає сесійних тижнів кожного тижня. Дуже важливо, щоб ці законопроекти були прийняті до кінця місяця червня, бо з 1 липня розпочинається реформа на рівні первинної ланки, нам потрібно змінити Бюджетний кодекс і по-іншому оплачувати послуги на первинній ланці», - сказала вона.
«Інакше ми не можемо розпочати реформу системи фінансування охорони здоров'я у 2019 році», – додала Супрун.
Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я України також ініціює відновлення системи медицини праці та профілактичних заходів щодо запобігання професійної захворюваності.