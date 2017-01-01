Супрун продемонструвала рецепт, за яким видаватимуть безкоштовні ліки

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Пацієнти зможуть отримати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми безкоштовно

З 1 квітня в Україні стартує програма «Доступні ліки»

Безкоштовні препарати за програмою «Доступні ліки» можна буде отримати тільки з правильним рецептом від лікаря.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

«Не має бути жодних кольорових папірців, стікерів і тим паче фірмових бланків від фармацевтичних компаній. Тільки офіційний бланк, тільки правильний рецепт. І саме так він має виглядати», – наголошує Супрун, додаючи приклад бланку рецепту.

Нагадаємо, урядова програма «Доступні ліки», що забезпечить надання ліків від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою, стартує уже з 1 квітня.