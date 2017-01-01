Супрун пропонує Кабміну зупинити поставки російських ліків

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Уляна Супрун

Такими будуть санкції з боку Міністерства охорони здоров'я України проти країни-агресора

Міністерство охорони здоров’я України ініціює відмову від лікарських засобів російського виробництва. Про це повідомила в.о. глави МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

«Команда МОЗ ініціює відмову від лікарських засобів російського виробництва. Ми надіслали до Кабінету міністрів України листа із пропозицією зупинити поставки російських ліків на український ринок. МОЗ заохочує українських та іноземних виробників виводити на ринок якісні замінники для препаратів російського виробництва», – написала вона.

Супрун зазначила, що подвійних стандартів бути не повинно. «Країна, що розв’язала війну проти українського народу, не має права заробляти на нашому лікуванні», – переконана вона.

Супрун наголосила, що такими будуть санкції з боку Міністерства охорони здоров'я України проти країни-агресора.

Раніше Міністерство охорони здоров’я оприлюднило перелік безкоштовних ліків. Супрун пояснила, як отримати «доступні ліки».

До слова, половина українців не може придбати необхідні ліки через їх високу ціну.