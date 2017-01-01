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    Супрун: Україна отримала першу партію ліків для онкохворих дітей на 60 млн гривень

    • Сьогодні, 21:40
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    В.о. міністра охорони здоров&rsquo;я Уляна Супрун
    В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун

    Профільному міністерству загалом вдалося закупити понад 60% необхідних ліків напряму у виробників

    В Україну доставили першу партію ліків, необхідних для дитячої онкології, на загальну суму близько 60 мільйонів гривень.

    Про це на своїй сторінці у Facebook сьогодні повідомила виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

    Вона розповіла, що доставлені препарати - 15% від загального обсягу ліків для онкохворих дітей.

    «Ця поставка - перша з цілого ланцюжка. Такі препарати прибуватимуть в Україну, більшість із них привезуть уже протягом літа», - зазначила в. о. керівника МОЗ.

    На думку Супрун, це – «найдієвіша антикорупційна реформа в охороні здоров’я».

    «Нам вдалося значно розширити географію учасників, закупити понад 60% необхідних ліків напряму у виробників», - наголосила вона.

    До слова, директорка Центру громадського здоров’я Наталія Нізова в інтерв’ю «Главкому» розповіла, що більшість випадків онкології в Україні виявляється на пізній стадії.

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