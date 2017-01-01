Супрун запевнила: немає дефіциту ліків, які закуповуються за гроші держави

Супрун була змушенапереписати усі технологічні тендера

Одна з найбільших спекуляцій у медичній сфері в Україні – наявність (чи відсутність) необхідних ліків, які закуповуються за кошти державного бюджету. За словами міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, проблем з цим немає.

Про це очільниця МОЗ заявила у прямому ефірі 24 Каналу у програмі «Лівий берег» на «24 каналі».

«Коли я прийшла у міністерство у серпні 2016 року, то лише 50 відсотків поставок від 2015 року були виконані. Я розблокувала цей процес. Це було у вересні місяці. Ми були змушені переписати усі технологічні тендера. Тому, замість закупити за ті самі гроші 7 тисяч стентів, ми змогли закупити майже 11 тисяч. Закупівлі на 2017 рік почали у січні. І маємо їх завершити до березня. Міністр погодився, щоб ми усе фінансування отримали на початку року», – заявила Уляна Супрун

На питання про те, чи є дефіциту лікарств, які закуповуються за гроші держави, очільниця МОЗ заперечила цей факт. Відтак, на її думку, якщо говорять що немає – то це спекуляція.