Сурков відправив до Донецька Кобзона захищати бізнес Ахметова, - російський журналіст

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Рінат Ахметов

Журналіст запевняє, що Ахметов зберіг усі свої активи в Донецькому регіоні

Журналіст «Дождя» Сергій Єрженков стверджує, що помічник президента РФ Володимира Путіна Владислав Сурков відправляв до Донецька Йосипа Суркова захищати великий бізнес Ріната Ахметова. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

Журналіст запевняє, що Кобзон уповноважений від Суркова. «Коли я спілкувався з Євгеном Шабановим, який деякий час тому представлявся офіційним представником «ДНР» у Москві, він був не схильний перебільшувати вплив Кобзона. Однак наші джерела, наближені до адміністрації президента Росії, кажуть, що коли Захарченко хотів зазіхнути на металургійний завод, Янукович прийшов жалітися Суркову, який делегував Кобзона, аби той доніс до Захарченка, що не варто ділити великі пироги. Рітейл цей, магазини, які належали Коломойському, магазин «Метро», який тепер називається «Мост», цей дрібний бізнес, середній бізнес забирайте, але на металургійний завод не варто зазіхати», - розповів Єрженков.

За його словами, Ахметов зберіг усі свої активи в Донецькому регіоні. «Як мені розповідали люди у Донецьку з-поміж відставних міністрів, усі розклади залишилися тими самими, що й були з 2014 року. Єдине, що команді Захарченка дозволили віджати дрібний та середній бізнес», - сказав журналіст.