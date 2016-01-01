Сущенка перевели в камеру до російського націоналіста, - адвокат

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Сущенку знову змінили камеру, розповів адвокат

Адвокат Марк Фейгін відвідав у вівторок в СІЗО «Лефортово» журналіста Укрінформу Романа Сущенка і повідомив про останні новини, пов’язані з його підзахисним.

Про це адвокат розповів в інтерв’ю агенції «Укрінформ».

«Побував сьогодні у Романа і хочу передати його привітання з великими святами усім близьким, друзям, колективу Укрінформу. Сущенку знову змінили камеру. Але цього разу змінився ще і сусід. Його новий сусід по камері – російський націоналіст (язичник, «родновер»), затриманий по одній із численних справ, які зараз заводять проти цієї категорії», – сказав Фейгін.

Він також уточнив, що стосунки у Романа з його новим сусідом нормальні, «вони ладнають». Але Сущенко тепер на якийсь час буде без телевізора і холодильника, що залишилися в попередній камері.

Як повідомлялося раніше, Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська поінформувала, що досягнуто домовленості щодо відвідання у СІЗО Москви українського журналіста Романа Сущенка.