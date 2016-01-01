Сущенко є об’єктом оперативних розробок ФСБ - адвокат

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Роман Сущенко

СІЗО «Лефортово», де незаконно утримується Сущенко, має тісні контакти з ФСБ

Російський адвокат Марк Фейгін заявив, що оперчастина в Лефортово (московський СІЗО «Лефортово») безпосередньо пов'язана з ФСБ і веде розробку стосовно його підзахисного, українського журналіста Романа Сущенка. Про це адвокат повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

«Оперчастина в Лефортово, очевидно, безпосередньо пов'язана з ФСБ. Роман Сущенко, до речі, теж є об'єктом оперативних розробок. Але це все безглуздо, оскільки він розумна людина і розуміє, що навколо відбувається», - сказав Фейгін.

Він нагадав, що в російських СІЗО зберігся такий анахронізм радянської системи, як оперчастина: «Вона займається оперативною роботою, тобто розкриттям злочинів у стінах закладу». СІЗО «Лефортово» до 2005 року входило до системи ФСБ, тепер офіційно підпорядковується ФСВП, але має тісні неформальні контакти з ФСБ.

Нагадаємо, 2 жовтня громадський рух «Відкрита Росія» на своєму сайті повідомив, що суд Москви заарештував українця Романа Сущенка за звинуваченням у шпигунстві і що правозахисники випадково зустріли чоловіка у камері карантинного відділення Лефортовської в'язниці.

МЗС України вимагає від Росії негайного звільнення українського журналіста.

Прес-секретар Путіна назвав затримання українського журналіста в Москві «звичайною роботою спецслужб».

28 листопада Лефортовський суд (Москва) прийняв рішення про продовження арешту Сущенка на два місяці – до 30 січня 2017 року.