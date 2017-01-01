Сущенко з адвокатом пишуть лист майбутньому президенту Франції

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Роман Сущенко

Фейгін зазначив, що Сущенко - журналіст-міжнародник, акредитований в МЗС Франції

Адвокат незаконно затриманого в Росії українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін зі своїм підзахисним готують лист майбутньому президенту Франції. Про це він розповів Укрінформу.

«Зовсім скоро - другий тур виборів президента Франції. З імовірністю 90% ним стане Еммануель Макрон, який заявив про свою принципову позицію у спілкуванні з Росією. Вже можна сказати, що ми з Романом Володимировичем готуємо звернення до майбутнього президента Франції. І це логічно, оскільки Сущенко – журналіст-міжнародник, акредитований в МЗС Франції», - повідомив Фейгін.

За словами адвоката, Франція була місцем роботи і проживання власкора Укрінформу, а значить, другою – після України – країною, що має зацікавленість до його долі.

При цьому він високо оцінив зусилля, що вживаються українською стороною для звільнення українця Сущенка. «Але зрозуміло ж, що в умовах фактичної війни зусиль лише однієї України недостатньо. Їй потрібна міжнародна підтримка. Саме на це спрямовані наші дії», - резюмував адвокат.

Нагадаємо, 26 квітня Лефортовський районний суд продовжив термін перебування Сущенка під вартою до 30 червня.

Адвокат Сущенка Марк Фейгін оскаржив рішення суду.

Як повідомляв «Главком», Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня 2016 року. 25 січня суд у РФ продовжив його арешт до 30 квітня.

Російські спецслужби заявляють, що Сущенко – полковник, кадровий співробітник ГУ розвідки Міноборони України і затримали його під час «шпигунської акції».

Фейгін заявляв, що шанси на обмін журналіста Сущенка зросли.