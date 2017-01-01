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    Сущенку вперше за вісім місяців дали поговорити з батьком

    • Сьогодні, 18:36
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    Роман Сущенко
    Роман Сущенко

    Телефонна розмова Романа Сущенка з батьком тривала 10 хвилин

    Незаконно затриманий у Росії український журналіст Роман Сущенко вперше за вісім місяців поговорив по телефону з батьком Володимиром Сущенком. Про це повідомила родина журналіста.

    «Розмова тривала 10 хвилин. Нарешті вдалося почути рідний голос та впевнитися, що з ним все добре. Коротко поговорили про його стан, він передає всім великий привіт та дякує за підтримку», - розповів батько журналіста.

    За його словами, протягом останнього часу син відправив 20 листів, однак жоден з них не дійшов. Роман багато читає, малює, намагається слідкувати за новинами, сподівається на повернення додому до родини в найближчому майбутньому.

    Володимир Сущенко зазначив, що під час розмови почав розповідати про флешмоб на підтримку українського журналіста, який проходив у багатьох країнах світу 29 травня, однак адміністрація СІЗО на цьому моменті приглушила розмову на 30 секунд, після чого вона продовжилася.

    «Сьогодні виповнюється рівно вісім місяців з дня затримання Романа, тому ця розмова була ніби ковтком свіжого повітря з рідної України», - сказав старший Сущенко.

    Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон торкався під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним ситуації щодо протиправно ув’язненого у Москві журналіста Укрінформу Романа Сущенка.

    Це витікає із відповіді Макрона на запитання журналіста агентства AFP під час спільної прес-конференції президентів у понеділок у Версальському палаці, повідомляє Укрінформ.

    «Що стосується питання прав людини та інших, ми про це говорили. Конкретні випадки ми також згадували. Але ми не будемо публічно згадувати ці окремі випадки. Я не думаю, що це допоможе просуванню справ у цих питаннях. Принаймні, я дуже хочу, щоб ми найшли рішення, яке б відповідало тим цінностях, яким ми віддані. Я не поступлюся цими цінностями», - сказав Макрон, відповідаючи на запитання щодо ситуації із журналістом Романом Сущенком. 

    Як відомо, Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

    7 жовтня йому було висунуто обвинувачення у «шпигунстві». У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.

    Роман Сущенко працює в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ» з 2002 року, а власним кореспондентом у Франції – з 2010 року.

    18 травня у Мосміськсуді в скарзі на продовження тримання під вартою Романа Сущенка до 30 червня було відмовлено.

    Як повідомлялося, дружина Сущенка просить першу леді Франції про допомогу.

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