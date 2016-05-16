Сутички у Полтаві: Партія Порошенка ініціює відкликання 8 депутатів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Максимальні строки для відкликання депутатів — 30 днів

У Полтаві депутати БПП «Солідарність» ініціювали відкликання 8 депутатів через їхню причетність до сутичок між працівниками охорони та громадянами, які сталися навколо забудови арки «Газетного ряду».

Про це повідомив місцевий активіст Олексій Сердюков.

Як зазначає інформагентство «Новини Полтавщини», відкликання ініціювали голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, перший заступник голови Полтавської ОДА Андрій Пісоцький та керівник секретаріату обласної організації БПП «Солідарність» Олександр Сазонов.

«Сутички сталися, тому що депутати фракції «Солідарність» підтримали передачу арки до ФОП Степаненко. Загалом причетних до цих подій — 8 депутатів», — сказав Сердюков.

За його словами, раніше ще депутати від «Свободи» та «Самопомічі» ініціювали скликання для того, аби винести рішення та повернути арку з рук власника ФОП Степаненко до власності міста. Депутати «Солідарності» відмовилися, після чого була ініційована процедура відкликання.

«Після цього сьогодні проходили наради. Як результат — ініціюють процедуру відкликання», — наголосив Сердюков.

Він зазначив, що для початку цієї процедури, треба знайти ініціативіну групу, до якої можуть входили абсолютно всі громадяни України. Сердюков, однак, не назвав конкретну кількість потрібних підписів для відкликання.

«Це може бути близько 3 тисяч. Одна людина може підписатися по всіх 8 депутатах. Після цього комітет виборців та поліція перевіряє, чи достовірні не менше ніж 10% підписів і ухвалять рішення про відкликання», — зазначив він.

За словами Сердюкова, максимальні строки для всієї процедури — 30 днів.

Нагадаємо, 5 квітня біля газетної арки по вул Соборності у Полтаві розпочалась акція протесту. Активісти хотіли відстояти арку задля повернення їй первісного вигляду.

Згодом розпочались сутички, внаслідок чого трьох людей госпіталізували. Поліція затримала вісьмох найактивніших осіб. Двох поранених під час сутичок у центрі Полтави прооперували.

6 квітня у Верховній Раді України було зареєстровано проект постанови про призначення позачергових виборів міського голови Полтави.

Після сутичок біля газетної арки поліція відкрила п'ять кримінальних проваджень.

В суботу у Полтаві відбувся пікет під приміщенням будівлі Головного управління Національної поліції в області.

У неділю будівлю міської ради обшукали піротехніки з собаками – шукали вибухівку.

У ніч на 10 квітня в Полтаві невідомі кинули пляшку з запалювальною сумішшю на подвір’я матері голови Полтавської міської організації ВО «Свобода» Юліана Матвійчука.

Джерело: Громадське