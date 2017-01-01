Сутички в Дніпрі 9 травня: п’ятьом тітушкам повідомлено про підозру

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Особи, причетні до побиття ветеранів АТО в Дніпрі 9 травня

Правоохоронними органами було затримано сімох осіб, причетних до організації та вчинення масових заворушень у Дніпрі

У рамках кримінального провадження, розпочатого щодо подій у Дніпрі під час проведення святкових заходів 9 травня 2017 року, правоохоронними органами було затримано сімох осіб, причетних до організації та вчинення масових заворушень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

«Наразі п’ятьом з них повідомлено про підозру у скоєнні хуліганських дій, масових заворушень та спричиненні тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 294, ст. 293 та ч. 2 ст. 350 КК України), також підготовлено повідомлення про підозру ще щодо трьох осіб. Одному з підозрюваних учора судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відносно інших затриманих питання щодо обрання запобіжного заходу буде вирішено сьогодні судом. З однією особою укладено угоду про визнання винуватості, оскільки вказаний підозрюваний дав важливу інформацію та повністю співпрацює зі слідством», – ідеться в повідомленні.

Прокуратура інформує, що у кримінальному провадженні визнано потерпілими 10 осіб, допитано велику кількість свідків, проведено близько 20 обшуків, 19 упізнань осіб, слідчим шляхом встановлюються джерела фінансування та організатори злочину.

Досудове слідство триває та перебуває на постійному контролі.

Нагадаємо, в Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулося шість поліцейських та вісім учасників масових заходів. Переважно у потерпілих було діагностовано травми голови та інші менш значні пошкодження.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання 12 тітушок, які напали на ветеранів АТО.