Сутички в Македонії: кількість постраждалих перевищила сотню

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Фото: Reuters Сутички в парламенті Македонії

У Міністерстві внутрішніх справ Македонії повідомляють про 109 постраждалих під час протестів

Під час заворушень поблизу та всередині будівлі парламенту Македонії у Скоп'є постраждали більше сотні людей. Про це повідомляє місцеве видання MPT.

За інформацією видання, в медустанови за першою допомогою звернулися близько 70 цивільних, а також 22 співробітника поліції і кілька депутатів. У Міністерстві внутрішніх справ Македонії повідомляють про 109 постраждалих під час протестів.

Нагадаємо, у четвер, 27 квітня, демонстранти, багато з яких – прихильники колишнього прем'єр-міністра Македонії Ніколи Груєвські, прорвали кордони поліції та увірвалися до будівлі парламенту після того, як соціал-демократи та партії, що представляють албанську нацменшину, обрали нового голову парламенту – етнічного албанця Талата Джафері. Під час сутичок у парламенті було поранено лідера соціал-демократів Зорана Заєва і кількох його однопартійців. Повідомлялося, що біля будівлі парламенту та всередині було поранено 77 осіб, серед поранених – 22 поліцейських та троє македонських депутатів.

Згодом президент Македонії Гьорге Іванов виступив зі телезверненням, у якому закликав до спокою і «зваженої та відповідальної поведінки». Прояви насильства під час протестів засудили в Європейському союзі.

В ООН заявили, що насильство щодо обраних представників народу, подібне до нападів на депутатів у парламенті Македонії, є неприпустимим.