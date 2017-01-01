Свідки про стрілянину у Києві: двоє нападників чекали на потерпілого в його ж автівці

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Автомобіль постраждалого

Злочинці схопили особисті речі потерпілого і розбіглися в різні боки

Свідки стрілянини на Харківському шосе у Києві розповіли, що нападники чекали на потерпілого в його ж автівці.

Про це повідомляє телеканал «112 Україна»

Очевидці стверджують, що чоловік, який був за кермом авто, відійшов на кілька десятків метрів до магазину, а коли він повернувся і відчинив дверцята, машина вже була відкритою, там перебувало двоє чоловіків. Це були нападники.

«Між ними відбувся короткий діалог, він запитав, хто вони, нападники відкрили вогонь по чоловікові. Він дістав вогнепальні поранення, він живий, медики казали, що його життю нічого не загрожує. Чоловіки схопили його особисті речі і розбіглися в різні боки. У поліції заявили, що вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв «Главком», інформація про стрілянину на Лівому березі в у Києві з’явилася сьогодні ввечері. В поліції розповіли, що внаслідок збройного конфлікту у Дніпровському районі столиці чоловік отримав вогнепальні поранення, його доставили в лікарню.