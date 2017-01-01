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    Свідок вбивства екс-очільника «Укрспирту» розповів подробиці

    • Сьогодні, 11:41
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    <p>Фото з місця вбивства Віктора Панкова</p> <p></p> <p></p>

    Фото з місця вбивства Віктора Панкова

    Очевидець зазначив, що на виклик за вбивством швидка допомога не їхала 15 хвилин

    Очевидець вбивства у Києві екс-очільника "Укрспирту" Віктора Панкова розповів про подробиці трагедії, яка сталася сьогодні вранці.

    Пострілів було три-чотири, написав очевидець вбивства Денис Луговой на своїй сторінці у Facebook.

    «Виїжджав з парковки приблизно о 8:10 ранку і почув кілька пострілів. Спочатку не надав цьому значення й подумав, що здалося. Проїхавши 10 метрів, переконався у зворотному( 3-4 постріли впритул з машини, яка згодом дала по газах і зникла)», - йдеться у повідомленні.

    На землі лежав чоловік років 50, а поруч дівчина, яка намагалась допомогти своєму знайомому. Потерпілому дали води, порадили підкласти під голову речі, вирівняли ноги і викликали швидку й поліцію. Але швидка допомога не їхала 15 хвилин.

    Потім, підійшовши і перевіривши пульс, медики констатували смерть.

    Нагадаємо, у поліції підтвердили, що в Києві вбито радника керівника «Укрспирту» Панкова.

    смерть машини
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