Світ готується до війни: війська НАТО і РФ «стоять ніс до носа», - Горбачов

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Колишній президент СРСР Михайло Горбачов

Відносини між великими державами продовжують погіршуватися, зазначив Горбачов

Колишній президент СРСР Михайло Горбачов розповів про ознаки нової «холодної війни», а також заявив, що в деяких регіонах гонка озброєнь йде повним ходом.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Bild.

Горбачов зазначив ряд конфліктів між великими державами.

«Відносини між великими державами продовжують погіршуватися. Це створює враження, що світ готується до війни. Всі ознаки холодної війни є», - сказав він.

Горбачов також зазначив, що якщо раніше війська НАТО і Росії знаходилися далеко один від одного, то тепер вони «стоять ніс до носа».