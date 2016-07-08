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    Світ готується до війни: війська НАТО і РФ «стоять ніс до носа», - Горбачов

    • Сьогодні, 04:14
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    Колишній президент СРСР Михайло Горбачов
    Колишній президент СРСР Михайло Горбачов

    Відносини між великими державами продовжують погіршуватися, зазначив Горбачов

    Колишній президент СРСР Михайло Горбачов розповів про ознаки нової «холодної війни», а також заявив, що в деяких регіонах гонка озброєнь йде повним ходом.

    Про це він сказав в інтерв'ю виданню Bild.

    Горбачов зазначив ряд конфліктів між великими державами.

    «Відносини між великими державами продовжують погіршуватися. Це створює враження, що світ готується до війни. Всі ознаки холодної війни є», - сказав він.

    Горбачов також зазначив, що якщо раніше війська НАТО і Росії знаходилися далеко один від одного, то тепер вони «стоять ніс до носа».

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